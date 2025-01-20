ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн г.Казани

Общая информация

Главный врач — Фахрутдинов Ильдар Азатович

Госпиталь основан в 1964 г.

ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани (далее — госпиталь) был организован в 1999г., в год празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На базе городской клинической больницы №13. В 2007 г. в его состав вошла Казанская городская консультативно-диагностическая поликлиника ветеранов, которая функционировала с 1988 г.

В настоящее время к госпиталю прикреплены ветераны и приравненные к ним другие категории 23 муниципальных образований и города Казани. Госпиталь имеет в своем составе стационар мощность 319 коек, консультативную поликлинику ветеранов на 150 посещений и территориальную поликлинику на 750 посещений в смену, которые обслуживают 21 082 человека прикрепленного населения Московского района. В составе госпиталя с 15 апреля 2010г. начал функционировать Центр восстановительного лечения для больных травматологического профиля Заречья.

В госпиталь, кроме Ветеранов Отечественной войны и боевых действий, ежегодно поправляют свое здоровье и другие категории больных, в том числе ветераны военной службы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды Советской армии, Герои Советского Союза, Социалистического Труда СССР и России, бойцы спецподразделений. Также проходят лечение жители Московского района Казани и 23 сельских районов РТ. Поликлиника госпиталя оказывает помощь пациентам пожилого возраста, поступивших из других медицинских организаций Казани.

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