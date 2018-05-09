Тимерзянов Марат Исмагилович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2000 г.), ординатуру КГМУ по специальности «профпатология» (2002 г.), КГМУ «менеджмент в системе здравоохранения» (2011 г.).

Трудовая деятельность:

1997 — 2000 гг. — медбрат неврологического отделения городской больницы № 3 г. Казани.

2000 — 2005 гг. — врач-терапевт городской больницы № 12 г. Казани.

2002 — 2005 гг. — начальник организационно-методического отдела консультативно-диагностического центра КГМУ.

2002 г. — ассистент кафедры эпидемиологии КГМУ.

2005 — 2009 гг. — заместитель начальника медицинского отдела ГУФСИН России по РТ, начальник ЦГСЭН ГУФСИН России по РТ, начальник центра медицинской и социальной реабилитации ГУФСИН России по РТ.

2009 — 2010 гг. — заместитель главного врача госпиталя ветеранов войн.

2010 2012 гг. — директор ДРКБ МЗ РТ.

2012 — 2013 гг. — начальник УМ и ТК при МЗ РТ.

2013 — 2014 гг. — начальник медицинского отдела УФСИН России по РТ.



С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы».

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