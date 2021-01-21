Республиканское бюро судебно— медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Общая информация
Республиканское бюро судебно- медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан является некоммерческой организацией, созданной для организации и производства судебной экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов, судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов, судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других лиц в целях оказания содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний.
Учреждение в обязательном порядке производит судебную экспертизу для органов дознания,, органов предварительного следствия и судов, расположенных на территории Республики Татарстан.
Руководитель — Тимерзянов Марат Исмагилович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул. Сибирский тракт, 31 а
- Телефон: (843) 273-91-45, (843) 273-67-75
- Email: Marat.Timerzyanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 21.01.2021