Республиканское бюро судебно— медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан

Общая информация

Республиканское бюро судебно- медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан является некоммерческой организацией, созданной для организации и производства судебной экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов, судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов, судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других лиц в целях оказания содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний.

Учреждение в обязательном порядке производит судебную экспертизу для органов дознания,, органов предварительного следствия и судов, расположенных на территории Республики Татарстан.

Руководитель — Тимерзянов Марат Исмагилович.

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