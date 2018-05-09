Надршина Алсу Наилевна
Общая информация
Директор ГАУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный»
Окончила ГИДУВ по специализации «клиническая лабораторная диагностика» (1993 г.), юридический факультет Казанского государственного университета (2004 г.).
С 1992 по 2012 гг. — работала на разных должностях в детской республиканской клинической больнице.
С апреля 2012 г. — директор ГАУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, пр-т. Ямашева, 88 А
- Телефон: +7(843) 521-75-43
- Email: mz.kazan_dr@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018