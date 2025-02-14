ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный
Общая информация
Руководитель — Надршина Алсу Наилевна
ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» — особое учреждение здравоохранения, состоящее из 3-х структурных подразделений.
Здесь воспитываются, получают комплексную медико-психолого-педагогическую помощь, реабилитацию (абилитацию) и социальную адаптацию дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие различные заболевания.
В учреждение поступают дети с периода новорожденности до 4-х летнего возраста, дети с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированные дети, оставшиеся без попечения родителей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, 88А
- Телефон: (843) 521-75-43
- Email: mz.kazan_dr@tatar.ru
- Сайт: https://rdrs.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 14.02.2025