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ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный

Образование и наука, Медицина, Дошкольное образование и школы

Общая информация

Руководитель — Надршина Алсу Наилевна

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» — особое учреждение здравоохранения, состоящее из 3-х структурных подразделений.
Здесь воспитываются, получают комплексную медико-психолого-педагогическую помощь, реабилитацию (абилитацию) и социальную адаптацию дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие различные заболевания.
В учреждение поступают дети с периода новорожденности до 4-х летнего возраста, дети с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированные дети, оставшиеся без попечения родителей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, 88А
  • Телефон: (843) 521-75-43
  • Email: mz.kazan_dr@tatar.ru
  • Сайт: https://rdrs.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 14.02.2025


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