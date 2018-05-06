Гатин Фоат Фатыхович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Санаторий „Сосновый Бор“
Образование:
Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1982 г.) по специальности „лечебное дело“, доктор медицинских наук, профессор.
Трудовая деятельность:
1984 — 1985 гг. — врач-ординатор Зеленодольской ЦРБ.
1985 — 1987 гг. — заведующий отделением Зеленодольской ЦРБ.
1987 — 1988 гг. — заместитель главного врача по лечебной части Васильевской больницы.
1988 — 1997 гг. — главный врач Васильевской больницы.
1997 — 1999 гг. — главный врач Васильевского территориального медицинского объединения.
1999 — 2010 гг. — главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М. Бехтерева.
2008 — 2010 гг. — профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Казанской государственной медицинской академии, в связи с избранием по конкурсу на заседании ученого совета КГМА (по совместительству).
С 2010 по 2013 гг. — председатель совета директоров ОАО „Санаторий “Сосновый Бор».
С 2010 г. — заведующий кафедрой психиатрии и судебной психиатрической экспертизы Казанской государственной медицинской академии — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО минздрава России, в связи с избранием по конкурсу на заседании ученого совета КГМА (по совместительству).
С 2013 г. — генеральный директор ООО «Санаторий „Сосновый Бор“.
Отличник здравоохранения.
Заслуженный врач РТ.
Заслуженный врач РФ.
Награжден медалями „За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения“, „В память 1000-летия Казани“, почетной грамотой министерства здравоохранения РФ, благодарственным письмом президента РТ и кабинета министров РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422530, РТ, Зеленодольский р-н, пгт.Васильево, переулок имени Александра Чуркина, 1
- Телефон: +7(843) 240-91-52
- Email: sales@s-bor.com
Дата последнего обновления: 06.05.2018