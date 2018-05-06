Гатин Фоат Фатыхович

Общая информация

Генеральный директор ООО «Санаторий „Сосновый Бор“

Образование:

Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1982 г.) по специальности „лечебное дело“, доктор медицинских наук, профессор.

Трудовая деятельность:

1984 — 1985 гг. — врач-ординатор Зеленодольской ЦРБ.

1985 — 1987 гг. — заведующий отделением Зеленодольской ЦРБ.

1987 — 1988 гг. — заместитель главного врача по лечебной части Васильевской больницы.

1988 — 1997 гг. — главный врач Васильевской больницы.

1997 — 1999 гг. — главный врач Васильевского территориального медицинского объединения.

1999 — 2010 гг. — главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М. Бехтерева.

2008 — 2010 гг. — профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Казанской государственной медицинской академии, в связи с избранием по конкурсу на заседании ученого совета КГМА (по совместительству).

С 2010 по 2013 гг. — председатель совета директоров ОАО „Санаторий “Сосновый Бор».

С 2010 г. — заведующий кафедрой психиатрии и судебной психиатрической экспертизы Казанской государственной медицинской академии — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО минздрава России, в связи с избранием по конкурсу на заседании ученого совета КГМА (по совместительству).

С 2013 г. — генеральный директор ООО «Санаторий „Сосновый Бор“.



Отличник здравоохранения.

Заслуженный врач РТ.

Заслуженный врач РФ.

Награжден медалями „За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения“, „В память 1000-летия Казани“, почетной грамотой министерства здравоохранения РФ, благодарственным письмом президента РТ и кабинета министров РТ.

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