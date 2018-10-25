ОАО Санаторий Сосновый Бор

Общая информация

Официальным годом основания санатория «Сосновый Бор» принято считать 1984 год, когда на его территории открылся пионерский лагерь и лечебно-оздоровительный комплекс, который включал в себя всего лишь две постройки с десятком номеров, столовую и лечебный корпус. В 2000-м году лечебно-оздоровительный комплекс получил статус санатория. По мере расширения номерного фонда, повышения качества предоставляемых услуг, укрепления медицинской составляющей, внедрения современных методов санаторно-курортного лечения, «Сосновый Бор» приобретал все большую известность не только в Татарстане, но и на просторах России.

Санаторий «Сосновый Бор» расположен в пгт. Васильево Зеленодольского района, на левом берегу Волги. Территория здравницы площадью 14,2 гектара является частью самого крупного хвойного лесного массива Республики Татарстан. В непосредственной близости от санатория находится Раифский участок Волжско-Камского заповедника, где в первозданном виде сохранены уникальные леса, возраст которых насчитывает более 300 лет.

Директор — Гатин Фоат Фатыхович

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