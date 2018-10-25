ОАО Санаторий Сосновый Бор
Общая информация
Официальным годом основания санатория «Сосновый Бор» принято считать 1984 год, когда на его территории открылся пионерский лагерь и лечебно-оздоровительный комплекс, который включал в себя всего лишь две постройки с десятком номеров, столовую и лечебный корпус. В 2000-м году лечебно-оздоровительный комплекс получил статус санатория. По мере расширения номерного фонда, повышения качества предоставляемых услуг, укрепления медицинской составляющей, внедрения современных методов санаторно-курортного лечения, «Сосновый Бор» приобретал все большую известность не только в Татарстане, но и на просторах России.
Санаторий «Сосновый Бор» расположен в пгт. Васильево Зеленодольского района, на левом берегу Волги. Территория здравницы площадью 14,2 гектара является частью самого крупного хвойного лесного массива Республики Татарстан. В непосредственной близости от санатория находится Раифский участок Волжско-Камского заповедника, где в первозданном виде сохранены уникальные леса, возраст которых насчитывает более 300 лет.
Директор — Гатин Фоат Фатыхович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422530, Республика Татарстан, Васильево, переулок имени Александра Чуркина, д.1.
- Телефон: (800) 700 53 44
- Сайт: www.s-bor.com
Дата последнего обновления: 25.10.2018