Бабынин Александр Александрович

Общая информация

Родился в г. Львов, Украина.

Образование:

Приазовский государственный технический университет по специальности «теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в металлургии».

Трудовая деятельность:

1994 — 1995 гг. — инженер-эколог НПП «Донбассэкология», г. Мариуполь.

1995 — 2003 гг. — инженер-технолог второй, первой категории, ведущий инженер ПНУ ОАО ИПТ «Оргнефтехимзаводы», г. Москва.

2003 — 2005 гг. — заместитель главного инженера по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ»

2005 — 2006 гг. — главный инженер НПЗ ЗАО «ТАИФ-НК».

2006 г. — заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТАИФ-НК».

2006 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК».

С декабря 2011 г. — директор ООО «ИНКО-ТЭК».

Член Совета директоров ОАО «Танеко».

Заслуженный химик Республики Татарстан (2006 г.).

Лауреат республиканского конкурса «Руководитель года», лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2008 г.), лауреат в номинации «Экологическая эффективность экономики», лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку процесса каталитического крекинга — гидроочистки сернистого сырья и создание на её основе крупнотоннажного промышленного производства высокооктанового автомобильного бензина (2009 г.).

Награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» (2010 г.), благодарностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (2015 г.).

Дата последнего обновления: