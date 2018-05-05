Бабынин Александр Александрович
Общая информация
Родился в г. Львов, Украина.
Образование:
Приазовский государственный технический университет по специальности «теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в металлургии».
Трудовая деятельность:
1994 — 1995 гг. — инженер-эколог НПП «Донбассэкология», г. Мариуполь.
1995 — 2003 гг. — инженер-технолог второй, первой категории, ведущий инженер ПНУ ОАО ИПТ «Оргнефтехимзаводы», г. Москва.
2003 — 2005 гг. — заместитель главного инженера по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ»
2005 — 2006 гг. — главный инженер НПЗ ЗАО «ТАИФ-НК».
2006 г. — заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТАИФ-НК».
2006 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК».
С декабря 2011 г. — директор ООО «ИНКО-ТЭК».
Член Совета директоров ОАО «Танеко».
Заслуженный химик Республики Татарстан (2006 г.).
Лауреат республиканского конкурса «Руководитель года», лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2008 г.), лауреат в номинации «Экологическая эффективность экономики», лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку процесса каталитического крекинга — гидроочистки сернистого сырья и создание на её основе крупнотоннажного промышленного производства высокооктанового автомобильного бензина (2009 г.).
Награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» (2010 г.), благодарностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Промзона, 10
- Телефон: +7(8555) 24-08-09
Дата последнего обновления: 05.05.2018