ООО Оргнефтехим-Холдинг

Общая информация

Руководитель — Бабынин Александр Александрович

«Оргнефтехим-Холдинг» создан в 2012 году, как головная компания группы, обеспечивающей реализацию проектов полного цикла в области нефтепереработки и нефтехимии от разработки концептуальной идеи, проектирования, строительства, до ввода объекта в эксплуатацию.

В настоящее время в структуру «Оргнефтехим-Холдинг» входят 8 компаний.

Имеются офисы в г. Казань и г. Нижнекамск.

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