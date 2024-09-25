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ООО Оргнефтехим-Холдинг

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Руководитель Бабынин Александр Александрович

«Оргнефтехим-Холдинг» создан в 2012 году, как головная компания группы, обеспечивающей реализацию проектов полного цикла в области нефтепереработки и нефтехимии от разработки концептуальной идеи, проектирования, строительства, до ввода объекта в эксплуатацию.

В настоящее время в структуру «Оргнефтехим-Холдинг» входят 8 компаний.

Имеются офисы в г. Казань и г. Нижнекамск.

Контакты

  • Город: Москва
  • Адрес: 123290, г. Москва, Магистральный 1-й тупик, д.5а, помещение 35.
  • Телефон: 7 (495) 374-62-48
  • Email: info@onh-holding.ru
  • Сайт: https://www.onh-holding.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2024


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