ООО Оргнефтехим-Холдинг
Общая информация
Руководитель — Бабынин Александр Александрович
«Оргнефтехим-Холдинг» создан в 2012 году, как головная компания группы, обеспечивающей реализацию проектов полного цикла в области нефтепереработки и нефтехимии от разработки концептуальной идеи, проектирования, строительства, до ввода объекта в эксплуатацию.
В настоящее время в структуру «Оргнефтехим-Холдинг» входят 8 компаний.
Имеются офисы в г. Казань и г. Нижнекамск.
Контакты
- Город: Москва
- Адрес: 123290, г. Москва, Магистральный 1-й тупик, д.5а, помещение 35.
- Телефон: 7 (495) 374-62-48
- Email: info@onh-holding.ru
- Сайт: https://www.onh-holding.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2024