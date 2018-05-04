Шафигуллин Ринат Ильдусович

Общая информация

Заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент ХК «Нефтяник»

Родился в п. Азнакаево Азнакаевского района Татарской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт (1992 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ(2001 г.).

Трудовая деятельность:

В 1990 г. — оператор по добыче нефти и газа третьего разряда цеха № 7 НГДУ «Когалымнефть».

С 1991 по 1993 гг. — оператор по добыче нефти и газа четвертого разряда цеха № 4, № 1 НГДУ «Сулеевнефть» ПО «Татнефть».

С 1993 по 1996 гг. — мастер по добыче нефти и газа цеха № 4, ведущий инженер-технолог цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ «Сулеевнефть» ОАО «Татнефть».

С 1996 по 1997 гг. — заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа № 2 НГДУ «Сулеевнефть» ОАО «Татнефть».

С 1997 по 1998 гг. — заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа № 2 НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть».

С 1998 по 2000 гг. — начальник цеха научно-исследовательских и производственных работ НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

С 2000 по 2003 гг. — начальник производственно-технического отдела НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

С 2003 по 2007 гг. — начальник управления «Нефтехимсервис» ОАО «Татнефть».

С 2007 по 2009 гг. — главный инженер — первый заместитель начальника НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

С 2009 по 2011 гг. — начальник НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

С 2011 по 2015 гг. — директор ООО «УК „Татбурнефть“.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С 23 марта 2015 г. — заместитель генерального директора ОАО „Татнефть“ по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов.

С июня 2017 г. — президент ХК „Нефтяник“ (г. Альметьевск).

Награжден медалями „За развитие нефтегазового комплекса России“, „В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана“, „В память 1000-летия Казани“ (2005 г.), почетной грамотой „НГДУ “Елховнефть» ОАО «Татнефть», Министерства промышленности и энергетики РФ, благодарностью Кабинета Министров РТ.

Почетный нефтяник ОАО «Татнефть».

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