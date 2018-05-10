Панфилов Эдуард Владимирович
Общая информация
Родился в г. Набережные Челны ТАССР.
Образование:
1996 г. — Камский политехнический институт по специальности «машины и технологии литейного производства», в 20015 г. — докторантуру МГТУ МАМИ.
Трудовая деятельность:
1996 по 2012 гг. — инженер-технолог третьей категории технического отдел производства чугунного литья, главный инженер литейного завода ОАО «КАМАЗ».
С июля 2012 г. — директор литейного завода ПАО «КАМАЗ».
Кандидат технических наук (1999 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423823, РТ, г. Набережные Челны, просп. Автозаводский-2
- Телефон: +7(8552) 37-35-03
Дата последнего обновления: 10.05.2018