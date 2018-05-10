Список персон

Панфилов Эдуард Владимирович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

1996 г. — Камский политехнический институт по специальности «машины и технологии литейного производства», в 20015 г. — докторантуру МГТУ МАМИ.

Трудовая деятельность:

1996 по 2012 гг. — инженер-технолог третьей категории технического отдел производства чугунного литья, главный инженер литейного завода ОАО «КАМАЗ».

С июля 2012 г. — директор литейного завода ПАО «КАМАЗ».

Кандидат технических наук (1999 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423823, РТ, г. Набережные Челны, просп. Автозаводский-2
  • Телефон: +7(8552) 37-35-03

Дата последнего обновления: 10.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам