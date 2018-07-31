ОАО КАМАЗ-Металлургия

Общая информация

ОАО «КАМАЗ-Металлургия» представляет собой крупное металлургическое производство, производящее литые комплектующие и запчасти для автомобилей КАМАЗ, сельхозтехники; литье чугунное, стальное, цветное; литье труб из латуни, бронзы; литая стальная дробь; стопочная формовка; оснастка, изделия из цветных металлов, стали, чугуна; малые архитектурные формы, коммунальное литье. Наибольшая доля в структуре реализации приходится на автомобилестроение.

Предприятие имеет два направления деятельности. Первое направление деятельности связано с принадлежностью ОАО к промышленной группе заводов ПАО «КАМАЗ». Основной задачей данного направления является обеспечение потребности промышленной группы КАМАЗ необходимым литьем, подготовка к производству новых видов продукции согласно планам ПАО «КАМАЗ» по диверсификации продукции, а так же снижение себестоимости продукции для повышения общей конкурентоспособности промышленной группы.

Второе направление деятельности – выпуск продукции диверсификации для других предприятий России и на экспорт – ведущим автомобильным и другим машиностроительным фирмам ближнего и дальнего зарубежья.

Генеральный директор — Панфилов Эдуард Владимирович



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