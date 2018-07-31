ОАО КАМАЗ-Металлургия
Общая информация
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» представляет собой крупное металлургическое производство, производящее литые комплектующие и запчасти для автомобилей КАМАЗ, сельхозтехники; литье чугунное, стальное, цветное; литье труб из латуни, бронзы; литая стальная дробь; стопочная формовка; оснастка, изделия из цветных металлов, стали, чугуна; малые архитектурные формы, коммунальное литье. Наибольшая доля в структуре реализации приходится на автомобилестроение.
Предприятие имеет два направления деятельности. Первое направление деятельности связано с принадлежностью ОАО к промышленной группе заводов ПАО «КАМАЗ». Основной задачей данного направления является обеспечение потребности промышленной группы КАМАЗ необходимым литьем, подготовка к производству новых видов продукции согласно планам ПАО «КАМАЗ» по диверсификации продукции, а так же снижение себестоимости продукции для повышения общей конкурентоспособности промышленной группы.
Второе направление деятельности – выпуск продукции диверсификации для других предприятий России и на экспорт – ведущим автомобильным и другим машиностроительным фирмам ближнего и дальнего зарубежья.
Генеральный директор — Панфилов Эдуард Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
- Телефон: (8552) 37-35-92, 37-35-03
- Email: kamlit@kamlit.ru
- Сайт: kamaz.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018