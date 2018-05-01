Артемьев Андрей Вячеславович

Общая информация

Директор по развитию Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, начальник Центра инноваций в социальной сфере

Родился в п. Васильево Зеленодольского района ТАССР. Окончил Казанскую инженерно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство» (1996 г.), Московскую академию государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ по программе «государственное и муниципальное управление» (2006 г.). Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

1997 по 1998 гг. — преподаватель «Центра реабилитации детей-инвалидов», г. Зеленодольск.

1998 по 2006 гг. — инструктор МТО (материально-техническое обеспечение) «Казанского отряда ведомственной охраны МПС РФ».

2004 по 2006 гг. — заместитель директора по работе с образовательными учреждениями «Кадрового центра Поволжья».

2006 по 2009 гг. — руководитель отдела молодежной политики Совета директоров ССУЗ РТ.

2006 по 2010 гг. — директор ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум».

2009 по 2011 гг. — председатель Ассоциации государственных автономных учреждений РТ.

июнь — сентябрь 2010 г. — первый заместитель директора Казанского института(филиала) РГТЭУ.

2010 — 2012 гг. — директор Казанского института (филиала) РГТЭУ.

2012 — 2015 гг. — директор Казанского института (филиала) Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова.

2015- 2017 гг. — проректор по инновационной деятельности КФУ.

ноября 2016 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

октября 2017 г. — директор по развитию Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ).

Начальник Центра инноваций в социальной сфере.

Кандидат экономических наук.

Член экспертной группы при Министерстве образования и науки РТ по аттестации руководителей и педагогических работников УНПО и УСПО.

Награжден благодарственным письмом Министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ (2006 г.), почетной грамотой председателя Совета директоров ССУЗ РТ (2007 г.), дипломом Министерства образования и науки РТ (2007 г.), благодарственным письмом Председателя Совета директоров ССУЗ Приволжского федерального округа (2007 г.), дипломом Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (2008 г.), почетной грамотой мэра г. Казани (2009 г.), благодарственным письмом Министра труда, занятости и социальной защиты РТ (2009 г.).

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