Артемьев Андрей Вячеславович
Общая информация
Директор по развитию Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, начальник Центра инноваций в социальной сфере
Родился в п. Васильево Зеленодольского района ТАССР. Окончил Казанскую инженерно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство» (1996 г.), Московскую академию государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ по программе «государственное и муниципальное управление» (2006 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1997 по 1998 гг. — преподаватель «Центра реабилитации детей-инвалидов», г. Зеленодольск.
1998 по 2006 гг. — инструктор МТО (материально-техническое обеспечение) «Казанского отряда ведомственной охраны МПС РФ».
2004 по 2006 гг. — заместитель директора по работе с образовательными учреждениями «Кадрового центра Поволжья».
2006 по 2009 гг. — руководитель отдела молодежной политики Совета директоров ССУЗ РТ.
2006 по 2010 гг. — директор ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум».
2009 по 2011 гг. — председатель Ассоциации государственных автономных учреждений РТ.
июнь — сентябрь 2010 г. — первый заместитель директора Казанского института(филиала) РГТЭУ.
2010 — 2012 гг. — директор Казанского института (филиала) РГТЭУ.
2012 — 2015 гг. — директор Казанского института (филиала) Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова.
2015- 2017 гг. — проректор по инновационной деятельности КФУ.
ноября 2016 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
октября 2017 г. — директор по развитию Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ).
Начальник Центра инноваций в социальной сфере.
Кандидат экономических наук.
Член экспертной группы при Министерстве образования и науки РТ по аттестации руководителей и педагогических работников УНПО и УСПО.
Награжден благодарственным письмом Министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ (2006 г.), почетной грамотой председателя Совета директоров ССУЗ РТ (2007 г.), дипломом Министерства образования и науки РТ (2007 г.), благодарственным письмом Председателя Совета директоров ССУЗ Приволжского федерального округа (2007 г.), дипломом Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (2008 г.), почетной грамотой мэра г. Казани (2009 г.), благодарственным письмом Министра труда, занятости и социальной защиты РТ (2009 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 68
- Телефон: +7(843) 231-42-77
- Email: andrey-ktet@mail.ru
Дата последнего обновления: 01.05.2018