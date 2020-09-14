Шалымов Григорий Евгеньевич
Общая информация
Родился 21 апреля 1975 года в Казани.
Образование
1998 г. — Государственный технологический университет, по специальности «химическая технология высокомолекулярных соединений».
Трудовая деятельность
1995 г. — менеджер, ТОО «Продсервис».
1996-2000 гг. — менеджер, ООО «Рост» и ООО «Калан».
2003 г. — менеджер, ООО «Рост» и ООО «Калан».
Заместитель директора ООО «Светлый дом — СТ».
С 2015 г. — депутат Казанской городской думы.
Награды
Награжден знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: shalymovge@mail.ru
Дата последнего обновления: 14.09.2020