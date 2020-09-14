Список персон

Шалымов Григорий Евгеньевич

Строительство
Шалымов Григорий Евгеньевич
Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Родился 21 апреля 1975 года в Казани.

Образование

1998 г. — Государственный технологический университет, по специальности «химическая технология высокомолекулярных соединений».

Трудовая деятельность

1995 г. — менеджер, ТОО «Продсервис».
1996-2000 гг. — менеджер, ООО «Рост» и ООО «Калан».
2003 г. — менеджер, ООО «Рост» и ООО «Калан».
Заместитель директора ООО «Светлый дом — СТ».

С 2015 г. — депутат Казанской городской думы.

Награды

Награжден знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2020 г.).


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Email: shalymovge@mail.ru

Дата последнего обновления: 14.09.2020


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