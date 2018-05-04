Камалеев Аскар Альбертович
Общая информация
Финансовый директор ООО «АртТехСтрой», депутат Казанской городской Думы
Родился 24 декабря 1979 г. в Казани.
Образование:
2001 г. окончил Казанский государственный университет;
Трудовая деятельность:
2001–2003 гг. — юрисконсульт Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, г.Нижнекамск;
2003-2005 гг.- главный специалист Федеральной регистрационной службы, г.Нижнекамск;
2005-2006 гг. – помощник министра, Министерство юстиций РТ, г.Казань;
2006-2010 гг. – первый заместитель главы администрации Приволжского района г.Казани, г.Казань;
2010-2011 гг. – заместитель руководителя, руководитель КГЖИ г.Казань;
2011-2014 гг. – финансовый директор ООО «СпецТехСтрой», г.Казань;
С 2014 г. – финансовый директор ООО «АртТехСтрой», г.Казань.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: 2963939@gmail.com
Дата последнего обновления: 04.05.2018