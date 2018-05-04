Рамазанов Рустам Габтилфаритович
Общая информация
Генеральный директор ООО «ДорстройКомплектация», депутат Казанской государственной Думы.
Родился 23 марта 1981 г.
Образование:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовая деятельность:
2002-2003 гг. — заместитель начальника отдела снабжения ВВК «Январь»
2003-2009 гг. — коммерческий директор ОАО «ТД «Спартак»
2007-2013 гг. — генеральный директор ООО «Витязь и СК»
2013-2015 гг. — директор ООО «ДорСпецСтрой»
С 2015 года — генеральный директор ООО «ДорстройКомплектация»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Адмиралтейская, 3, корп. 4, этаж 2
- Телефон: +7 843 258 75 44
- Email: r.ramazanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018