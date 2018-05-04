Список персон

Рамазанов Рустам Габтилфаритович

Строительство, Транспортное строительство
Рамазанов Рустам Габтилфаритович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «ДорстройКомплектация», депутат Казанской государственной Думы.

Родился 23 марта 1981 г.

Образование:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

2002-2003 гг. — заместитель начальника отдела снабжения ВВК «Январь»
2003-2009 гг. — коммерческий директор ОАО «ТД «Спартак»
2007-2013 гг. — генеральный директор ООО «Витязь и СК»
2013-2015 гг. — директор ООО «ДорСпецСтрой»
С 2015 года — генеральный директор ООО «ДорстройКомплектация»


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Адмиралтейская, 3, корп. 4, этаж 2
  • Телефон: +7 843 258 75 44
  • Email: r.ramazanov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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