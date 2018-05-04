Черепанов Сергей Николаевич

Общая информация

Директор ООО «Автохимсервис», депутат Казанской городской Думы

Родился 19 ноября 1971 г. в Казани.

Образование:

1995 г. — Казанская сельскохозяйственная академия имени М.Горького по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства»; В 2010 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

1989 г. – слесарь-монтажник 3 разряда в совхозе «Залесный»;

1996 г. – бухгалтер ТОО «Меркурий»;

1997 г. – экономист в АО «Булгар-Лада»;

1998-2001 гг.- ведущий специалист отдела экономического анализа Департамента транспорта РТ при Кабинете министров РТ;

С 2002 г. – директор ООО «Автохимсервис».

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