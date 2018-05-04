Черепанов Сергей Николаевич
Общая информация
Директор ООО «Автохимсервис», депутат Казанской городской Думы
Родился 19 ноября 1971 г. в Казани.
Образование:
1995 г. — Казанская сельскохозяйственная академия имени М.Горького по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства»; В 2010 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
Трудовая деятельность:
1989 г. – слесарь-монтажник 3 разряда в совхозе «Залесный»;
1996 г. – бухгалтер ТОО «Меркурий»;
1997 г. – экономист в АО «Булгар-Лада»;
1998-2001 гг.- ведущий специалист отдела экономического анализа Департамента транспорта РТ при Кабинете министров РТ;
С 2002 г. – директор ООО «Автохимсервис».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 290 69 00
- Email: Sergei@avtohimservis.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018