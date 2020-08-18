ООО Автохимсервис
Торговля, Оптовая торговля
Общая информация
«АВТОХИМСЕРВИС» — крупная оптовая компания, являющаяся официальным дистрибьютором известных производителей масел, тосолов, автозапчастей и пр.
Генеральный директор — Черепанов Сергей Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Клары Цеткин, 17а
- Телефон: (843) 555-15-36
- Email: 8435551536@автохимсервис.рф
- Сайт: https://автохимсервис.рф/
Дата последнего обновления: 18.08.2020