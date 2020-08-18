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ООО Автохимсервис

Торговля, Оптовая торговля

Общая информация

«АВТОХИМСЕРВИС» — крупная оптовая компания, являющаяся официальным дистрибьютором известных производителей масел, тосолов, автозапчастей и пр.

Генеральный директор — Черепанов Сергей Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Клары Цеткин, 17а
  • Телефон: (843) 555-15-36
  • Email: 8435551536@автохимсервис.рф
  • Сайт: https://автохимсервис.рф/

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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