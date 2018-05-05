Список персон

Исламов Ильдус Закиевич

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился в д. Кубяково Муслюмовского района Республики Татарстан.

Образование:

1984 г. — Казанский сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность:

1986 по 1987 гг. — начальник мехотряда на одном из предприятий Мензелинского района.

1987 по 1990 гг. — главный инженер.

1990 по 1991 гг. — директор районной «Сельхозтехники».

1991 по 1992 гг. — руководитель районного управления сельского хозяйства.

1992 по 1993 гг. — руководитель совхоза «50 лет Татарии».

1993 по 1998 гг. — глава администрации Мензелинского района.

1998 по 2001 гг. — заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ», исполнительный директор ОАО «КАМАЗ».

2001 г. — генеральный директор ОАО НПО «Татэлектромаш».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423838, г. Набережные Челны, Новый город, Промзона
  • Телефон: +7(8552) 20-20-05
  • Email: oao-tem@bk.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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