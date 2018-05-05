Исламов Ильдус Закиевич
Общая информация
Родился в д. Кубяково Муслюмовского района Республики Татарстан.
Образование:
1984 г. — Казанский сельскохозяйственный институт.
Трудовая деятельность:
1986 по 1987 гг. — начальник мехотряда на одном из предприятий Мензелинского района.
1987 по 1990 гг. — главный инженер.
1990 по 1991 гг. — директор районной «Сельхозтехники».
1991 по 1992 гг. — руководитель районного управления сельского хозяйства.
1992 по 1993 гг. — руководитель совхоза «50 лет Татарии».
1993 по 1998 гг. — глава администрации Мензелинского района.
1998 по 2001 гг. — заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ», исполнительный директор ОАО «КАМАЗ».
2001 г. — генеральный директор ОАО НПО «Татэлектромаш».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423838, г. Набережные Челны, Новый город, Промзона
- Телефон: +7(8552) 20-20-05
- Email: oao-tem@bk.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018