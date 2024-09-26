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ОАО НПО Татэлектромаш

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Генеральный директор — Исламов Ильдус Закиевич

Основной вид деятельности: выпуск и реализация электротехнической продукции; изготовление и монтаж металлоконструкций, выпуск сэндвич-панелей, производство сварных балок и трубы профильной; изготовление пластмассовых и резинотехнических изделий, запчастей к автомобилям КАМАЗ, автокомпонентов и тары (упаковки); производство и установка на шасси грузовых автомобилей, самосвальных установок; производство спецнадстроек для прицепной техники; изготовление автофургонов

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423838, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, 38
  • Телефон: (8552) 20-20-05
  • Email: ao-tem@bk.ru

Дата последнего обновления: 26.09.2024


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