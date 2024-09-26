ОАО НПО Татэлектромаш
Общая информация
Генеральный директор — Исламов Ильдус Закиевич
Основной вид деятельности: выпуск и реализация электротехнической продукции; изготовление и монтаж металлоконструкций, выпуск сэндвич-панелей, производство сварных балок и трубы профильной; изготовление пластмассовых и резинотехнических изделий, запчастей к автомобилям КАМАЗ, автокомпонентов и тары (упаковки); производство и установка на шасси грузовых автомобилей, самосвальных установок; производство спецнадстроек для прицепной техники; изготовление автофургонов
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423838, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, 38
- Телефон: (8552) 20-20-05
- Email: ao-tem@bk.ru
Дата последнего обновления: 26.09.2024