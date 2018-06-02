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Дивавин Геннадий Валерьевич

Промышленность, Машиностроение
Дивавин Геннадий Валерьевич Фото: viperson.ru

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1964 г. — Казанский авиационный институт.

Трудовая деятельность:

1964 по 1980 гг. — мастер, начальник технологического бюро, начальник цеха.

1980 по 1987 гг. — главный инженер ГУП «Казанский завод «Электроприбор».

1987 по 2007 гг. — генеральный директор ГУП «Казанский завод «Электроприбор»

С 2007 г. — председатель Совета директоров ОАО «Казанский завод «Электроприбор».

Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.

Почетный авиастроитель СССР.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, 20
  • Телефон: +7(843) 272-40-01
  • Email: elp@mi.ru

Дата последнего обновления: 02.06.2018

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