Дивавин Геннадий Валерьевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1964 г. — Казанский авиационный институт.
Трудовая деятельность:
1964 по 1980 гг. — мастер, начальник технологического бюро, начальник цеха.
1980 по 1987 гг. — главный инженер ГУП «Казанский завод «Электроприбор».
1987 по 2007 гг. — генеральный директор ГУП «Казанский завод «Электроприбор»
С 2007 г. — председатель Совета директоров ОАО «Казанский завод «Электроприбор».
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.
Почетный авиастроитель СССР.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, 20
- Телефон: +7(843) 272-40-01
- Email: elp@mi.ru
Дата последнего обновления: 02.06.2018