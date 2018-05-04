Минабутдинов Руслан Габдуллович
Общая информация
Директор МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс „Трудовые резервы“, депутат Казанской городской Думы
Образование
Волгоградский государственный институт физической культуры (1992 г.).
Трудовая деятельность
1990 по 1993 гг. — инструктор методист по спорту, ФСК.С 1992 по 1994 гг. — инструктор по футболу футбольно-спортивного клуба „КАМАЗ — автоцентр“.
1994 гг. — спортсмен-инструктор, экономист строительной группы футбольного клуба „Нефтехимик“.
1995 по 1999 гг. — слесарь-ремонтник по ремонту основного технологического оборудования сборочных производств ОАО „Нижнекамскшина“.
1999 г. — контролер технического состояния автотранспорта ООО ТРЕСТ „Татспецнефтехимремстрой“.
1999 по 2001 гг. — администратор ЗАО „Арико“.
2001 по 2002 гг. — заместитель директора по общим вопросам ООО „Мет — Сам“.
2003 г. — заместитель директора ГУП „Ремонтно-строительное предприятие жилищно-комунального хозяйства“.
2003 по 2006 гг. — заместитель директора по общим вопросам ООО „Стройфасад“, затем ООО „Стройфасад НК“, ООО „НК Стройфасад“.
2006 г. — начальник общего отдела совета Нижнекамского муниципального района РТ.
2006 по 2007 гг. — главный специалист аппарата исполнительного комитета г. Казани.
2007 по 2010 гг. — заведующий сектором обеспечения товарно-материальными ценностями управления делами аппарата исполнительного комитета г. Казани.
декабря 2010 г. — директор МАУ „Спортивно-оздоровительный комплекс “Трудовые резервы».
Награжден Грамотой Президента Российской федерации В.В.Путина «За вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани»; Благодарностью Мэра города Казани И.Р.Метшина «За активное участие в подготовке и проведении ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани»; Благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан «За плодотворный вклад в подготовку и проведение ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»; Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Татарстан «За содействие в проведении спартакиады работников здравоохранения «Здоровье-2015»; Почетной грамотой Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани Комитета физической культуры и спорта «За многолетний и плодотворный труд, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Волкова, 3
- Телефон: +7(843) 236-31-63
- Email: stadion.tr@gmail.com
Дата последнего обновления: 04.05.2018