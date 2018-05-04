Минабутдинов Руслан Габдуллович

Общая информация

Директор МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс „Трудовые резервы“, депутат Казанской городской Думы

Образование

Волгоградский государственный институт физической культуры (1992 г.).

Трудовая деятельность

1990 по 1993 гг. — инструктор методист по спорту, ФСК.С 1992 по 1994 гг. — инструктор по футболу футбольно-спортивного клуба „КАМАЗ — автоцентр“.

1994 гг. — спортсмен-инструктор, экономист строительной группы футбольного клуба „Нефтехимик“.

1995 по 1999 гг. — слесарь-ремонтник по ремонту основного технологического оборудования сборочных производств ОАО „Нижнекамскшина“.

1999 г. — контролер технического состояния автотранспорта ООО ТРЕСТ „Татспецнефтехимремстрой“.

1999 по 2001 гг. — администратор ЗАО „Арико“.

2001 по 2002 гг. — заместитель директора по общим вопросам ООО „Мет — Сам“.

2003 г. — заместитель директора ГУП „Ремонтно-строительное предприятие жилищно-комунального хозяйства“.

2003 по 2006 гг. — заместитель директора по общим вопросам ООО „Стройфасад“, затем ООО „Стройфасад НК“, ООО „НК Стройфасад“.

2006 г. — начальник общего отдела совета Нижнекамского муниципального района РТ.

2006 по 2007 гг. — главный специалист аппарата исполнительного комитета г. Казани.

2007 по 2010 гг. — заведующий сектором обеспечения товарно-материальными ценностями управления делами аппарата исполнительного комитета г. Казани.

декабря 2010 г. — директор МАУ „Спортивно-оздоровительный комплекс “Трудовые резервы».

Награжден Грамотой Президента Российской федерации В.В.Путина «За вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани»; Благодарностью Мэра города Казани И.Р.Метшина «За активное участие в подготовке и проведении ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани»; Благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан «За плодотворный вклад в подготовку и проведение ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»; Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Татарстан «За содействие в проведении спартакиады работников здравоохранения «Здоровье-2015»; Почетной грамотой Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани Комитета физической культуры и спорта «За многолетний и плодотворный труд, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Казани».

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