Хабутдинова Гюзель Мударисовна
Общая информация
Родилась 14 Ноября 1969 года.
Образование
1992 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Экономическая кибернетика», квалификация «Экономист-математик».
Трудовая деятельность
1992 г. — инженер производственного отдела моделирования информационных и производственных процессов Кустового информационно-вычислительного центра объединения «Татнефть».
1992-1993 гг. — инженер производственного отдела планирования, анализа и прогнозирования технико-экономических показателей Кустового информационно-вычислительного центра объединения «Татнефть».
1993-1995 гг.— инженер-программист производственного отдела по планированию анализа и прогнозированию технико-экономических показателей Кустового информационно-вычислительного центра «ТатАСУнефть» объединения «Татнефть».
1995-1998 гг.— экономист НГДУ «Альметьевнефть».
1998-2003 гг.— начальник планово-экономического отдела ЦБПО УПУ.
2004-2007гг.— начальник отдела экономических расчетов и прогнозирования НГДУ «Альметьевнефть». \
2007-2017 гг.— назначена первым заместителем директора по экономике и финансам ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».
2017-2019 гг.— и.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
С 2019 г.— директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423580, г. Нижнекамск-10, а/я 1, АИК-24
- Телефон: (8555) 49-73-42
- Email: nhk@tnnh.tatneft.ru
- Сайт: www.neftehim.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 19.08.2020