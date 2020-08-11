Список персон

Гафаров Раис Рустамович

Промышленность

Общая информация

Родился 2 января 1969 года в п.жд.ст.Каратун Апастовского района ТАССР.

Образование

Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им.М.Горького

Трудовая деятельность

Директор филиала ОАО ХК «Татнефтепродукт» Буинскнефтепродукт .

Депутат Совета Каратунского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: 422430, г. Буинск, ул. Советская, 28
  • Телефон: (84374) 3-22-70
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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