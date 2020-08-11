Гафаров Раис Рустамович
Общая информация
Родился 2 января 1969 года в п.жд.ст.Каратун Апастовского района ТАССР.
Образование
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им.М.Горького
Трудовая деятельность
Директор филиала ОАО ХК «Татнефтепродукт» Буинскнефтепродукт .
Депутат Совета Каратунского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: 422430, г. Буинск, ул. Советская, 28
- Телефон: (84374) 3-22-70
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020