Буинскнефтепродукт филиал ОАО ХК Татнефтепродукт
Общая информация
Филиал «Буинскнефтепродукт», включая участок «Каратуннефтепродукт» , специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива, наливных и фасованных масел, автохимии.На территории филиала располагается лаборатория, аттестованная ООО «Поволжский центр сертификации и испытаний».
Руководитель — Гафаров Раис Рустамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: 422430, г. Буинск, ул. Советская, 28
- Телефон: (84374) 3-22-70
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020