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Буинскнефтепродукт филиал ОАО ХК Татнефтепродукт

Промышленность

Общая информация

Филиал «Буинскнефтепродукт», включая участок «Каратуннефтепродукт» , специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива, наливных и фасованных масел, автохимии.На территории филиала располагается лаборатория, аттестованная ООО «Поволжский центр сертификации и испытаний».

Руководитель — Гафаров Раис Рустамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: 422430, г. Буинск, ул. Советская, 28
  • Телефон: (84374) 3-22-70
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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