Хакимов Рифгат Нурсаитович
Общая информация
Родился 29 мая 1952 года в г. Бугульма ТАССР.
Образование:
1974 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.Губкина ( специальность «машины и аппараты химических производств» )
Трудовая деятельность:
В 1977 — 1980 гг. — старший инженер НПС «Уральская» Краснокамского РНУ, инженер-механик базы производственного обслуживания (БПО), старший инженерм ЛПДС-2, начальник ОАВП БПО Альметьевского РНУ.
В 1980 — 1984 гг. — начальник смены Игринской ЛИТС, старший инженер БПО Удмуртского РНУ.
В 1984 — 2001 гг. — главный инженер, начальник Казанского РНУ.
В 2001 — 2007 гг. — заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы».
В 2007 — 2016 гг. — генеральный директор ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (С 2015 г. переименовано в «Транснефть – Прикамье»).
С 2016 г. — директор казанского филиала АО «Гипротрубопровод» – АО «Казаньгипротрубопровод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул.Н.Ершова, 26а
- Телефон: (843) 279-04-20
- Сайт: www.kama.transneft.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018