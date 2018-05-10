Хакимов Рифгат Нурсаитович

Общая информация

Родился 29 мая 1952 года в г. Бугульма ТАССР.

Образование:

1974 год — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.Губкина ( специальность «машины и аппараты химических производств» )

Трудовая деятельность:



В 1977 — 1980 гг. — старший инженер НПС «Уральская» Краснокамского РНУ, инженер-механик базы производственного обслуживания (БПО), старший инженерм ЛПДС-2, начальник ОАВП БПО Альметьевского РНУ.

В 1980 — 1984 гг. — начальник смены Игринской ЛИТС, старший инженер БПО Удмуртского РНУ.

В 1984 — 2001 гг. — главный инженер, начальник Казанского РНУ.

В 2001 — 2007 гг. — заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы».

В 2007 — 2016 гг. — генеральный директор ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (С 2015 г. переименовано в «Транснефть – Прикамье»).

С 2016 г. — директор казанского филиала АО «Гипротрубопровод» – АО «Казаньгипротрубопровод».

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