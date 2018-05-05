Яруллин Анвар Габдулмазитович
Общая информация
Родился 2 июля 1972 года в г. Лениногорск.
Образование:
1996 год — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (специальность «металлургические машины и оборудование» )
2001 год — Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева (специальность «кономика и управление на предприятии» )
Президентская программа переподготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства и переподготовка в Московском институте нефтегазового бизнеса по специальности «нефтяной и газовый бизнес».
Трудовая деятельность:
1999 — 2005 гг. — слесарь-ремонтник прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования, и.о. инженера лаборатории ТТДН, старший механик, главный механик НГДУ «Лениногорскнефть».
2005 — 2016 гг. — первый заместитель директора по производству, главный инженер УК ООО «ТМС групп».
С марта 2016 г. — директор УК ООО «ТМС групп».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Герцена, 1д
- Телефон: (8553) 30-04-42
- Email: tmcg@tmcg.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018