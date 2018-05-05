Список персон

Яруллин Анвар Габдулмазитович

Промышленность

Общая информация

Родился 2 июля 1972 года в г. Лениногорск.

Образование:

1996 год — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (специальность «металлургические машины и оборудование» )

2001 год — Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева (специальность «кономика и управление на предприятии» )

Президентская программа переподготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства и переподготовка в Московском институте нефтегазового бизнеса по специальности «нефтяной и газовый бизнес».

Трудовая деятельность:

1999 — 2005 гг. — слесарь-ремонтник прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования, и.о. инженера лаборатории ТТДН, старший механик, главный механик НГДУ «Лениногорскнефть».

2005 — 2016 гг. — первый заместитель директора по производству, главный инженер УК ООО «ТМС групп».

С марта 2016 г. — директор УК ООО «ТМС групп».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Герцена, 1д
  • Телефон: (8553) 30-04-42
  • Email: tmcg@tmcg.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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