Яруллин Анвар Габдулмазитович

Общая информация

Родился 2 июля 1972 года в г. Лениногорск.

Образование:

1996 год — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (специальность «металлургические машины и оборудование» )

2001 год — Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева (специальность «кономика и управление на предприятии» )

Президентская программа переподготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства и переподготовка в Московском институте нефтегазового бизнеса по специальности «нефтяной и газовый бизнес».

Трудовая деятельность:



1999 — 2005 гг. — слесарь-ремонтник прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования, и.о. инженера лаборатории ТТДН, старший механик, главный механик НГДУ «Лениногорскнефть».

2005 — 2016 гг. — первый заместитель директора по производству, главный инженер УК ООО «ТМС групп».

С марта 2016 г. — директор УК ООО «ТМС групп».

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