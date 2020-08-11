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ООО УК ТМС Групп

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Общая информация

Компания «ТМС Групп» была основана в 2005 году как база обслуживания наземного нефтепромыслового оборудования. ТМС-групп обслуживает более 17 тысяч скважин, оснащенных приводами штанговых скважинных насосов различного исполнения.

Компания включает в себя следующие управляемые организации: ООО «МехСервис-НПО», ООО «Татнефть-РНО-МехСервис», ООО «НКТ-Логистика», ООО «НКТ-Сервис», ООО «ТМС-Буровой Сервис», ООО «ТМС-Техновек», ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», «ТМС-БизнесСервис».

Руководитель — Яруллин Анвар Габдулмазитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Герцена, 1д
  • Телефон: (8553) 30-04-42
  • Email: tmcg@tmcg.ru
  • Сайт: http://тмс-групп.рф/

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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