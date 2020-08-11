ООО УК ТМС Групп
Общая информация
Компания «ТМС Групп» была основана в 2005 году как база обслуживания наземного нефтепромыслового оборудования. ТМС-групп обслуживает более 17 тысяч скважин, оснащенных приводами штанговых скважинных насосов различного исполнения.
Компания включает в себя следующие управляемые организации: ООО «МехСервис-НПО», ООО «Татнефть-РНО-МехСервис», ООО «НКТ-Логистика», ООО «НКТ-Сервис», ООО «ТМС-Буровой Сервис», ООО «ТМС-Техновек», ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», «ТМС-БизнесСервис».
Руководитель — Яруллин Анвар Габдулмазитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Герцена, 1д
- Телефон: (8553) 30-04-42
- Email: tmcg@tmcg.ru
- Сайт: http://тмс-групп.рф/
Дата последнего обновления: 11.08.2020