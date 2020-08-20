Фарахов Мансур Инсафович

Общая информация

Родился 18 августа 1952 года в г. Кокчетав Казахской ССР.

Образование

1975 г.— окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), механический факультет.



1983 г.— присуждена ученая степень кандидата технических наук.

2009 г.— присуждена ученая степень доктора технических наук.

Трудовая деятельность



1975 — 1979 гг.— инженер КХТИ.

1979 — 1982 гг.— аспирант КХТИ.

1982 — защита кандидатской диссертации.

1982 — 1985 гг.— ассистент кафедры ПАХТ КХТИ.

1985 — 1989 гг.— старший преподаватель кафедры ПАХТ КХТИ.

С 1989 — по настоящее время доцент кафедры ПАХТ КХТИ.

1991 г. — учредитель и генеральный директор ООО «ИВЦ Инжехим».

Автор более 150 публикаций, из них 8 монографий, более 20 патентов и авторских свидетельств. Всего М.И. Фарахов имеет более 100 внедренных собственных научно-технических разработок с большим экономическим эффектом. Подготовил 6 кандидатов технических наук.

Награды

Награжден почетной медалью Лейбница за особые заслуги в научных исследованиях.

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