ООО ИВЦ Инжехим
Общая информация
Инженерно-Внедренческий Центр «Инжехим» (ИВЦ «Инжехим») — многопрофильная инновационная компания, основанная в 1991 году.
Центр проводит следующие виды работ:
- создание новых производств и оборудования
- реконструкция действующих производств, установок и оборудования
- создание учебных, экспериментальных и пилотных технологических установок
- выполнение работ по численному моделированию
- проведение НИОКР
- выполнение энергетического аудита
- выполнение расчетов
- выполнение проектных работ
- и многое другое.
Руководитель — Фарахов Мансур Инсафович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Шаляпина 14/83
- Телефон: (843) 570-23-18
- Email: info@ingehim.ru
- Сайт: www.ingehim.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020