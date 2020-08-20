Список компаний

ООО ИВЦ Инжехим

Промышленность

Общая информация

Инженерно-Внедренческий Центр «Инжехим» (ИВЦ «Инжехим») — многопрофильная инновационная компания, основанная в 1991 году.

Центр проводит следующие виды работ:

  • создание новых производств и оборудования
  • реконструкция действующих производств, установок и оборудования
  • создание учебных, экспериментальных и пилотных технологических установок
  • выполнение работ по численному моделированию
  • проведение НИОКР
  • выполнение энергетического аудита
  • выполнение расчетов
  • выполнение проектных работ
  • и многое другое.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, г. Казань, ул. Шаляпина 14/83
  • Телефон: (843) 570-23-18
  • Email: info@ingehim.ru
  • Сайт: www.ingehim.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам