Волков Юрий Андреевич
Общая информация
Образование
1970 г. — окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета (КГУ).
к.ф.-м.н.,
Трудовая деятельность
Трудовую деятельность начал в Вычислительном центре КГУ.
С 1982 г. — ведущий научный сотрудник НИИММ им. Н.Г.Чеботарёва.
1984 г.— защитил диссертацию по теме «Исследование двухфазной неизотермической фильтрации в неоднородных нефтяных пластах способом вычислительного эксперимента».
С 1986 г. — заведующий лабораторией анализа и проектирования разработки нефтяных месторождений Казанского отдела ТатНИПИнефть.
С 1991 г. руководитель работы по проблеме «Обоснование систем разработки нефтяных месторождений горизонтальными и наклонно направленными скважинами».
С 1994 — директор ООО «ЦСМРнефть». С 2004 года исполняет обязанности Учёного секретаря Научного совета при Президиуме АН РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений РТ, председателем которого является академик Р.Х.Муслимов.
С 2006 года возглавляемый Ю.А.Волковым Центр исполняет функции координатора работы нефтяного научно-внедренческого кластера РТ по направлению «Оптимизация воспроизводства углеводородных ресурсов за счёт рационального комплексирования методов их прогнозирования, поисков, оценки и извлечения».
Награды
Заслуженный нефтяник РТ.
Автор многочисленных научных статей, патентов и программ для ЭВМ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, 55
- Телефон: (843) 264-53-65
- Email: cimd060402@yandex.ru
- Сайт: www.csmr.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020