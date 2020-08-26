Волков Юрий Андреевич

Общая информация





Образование

1970 г. — окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета (КГУ).

к.ф.-м.н.,

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начал в Вычислительном центре КГУ.

С 1982 г. — ведущий научный сотрудник НИИММ им. Н.Г.Чеботарёва.

1984 г.— защитил диссертацию по теме «Исследование двухфазной неизотермической фильтрации в неоднородных нефтяных пластах способом вычислительного эксперимента».

С 1986 г. — заведующий лабораторией анализа и проектирования разработки нефтяных месторождений Казанского отдела ТатНИПИнефть.

С 1991 г. руководитель работы по проблеме «Обоснование систем разработки нефтяных месторождений горизонтальными и наклонно направленными скважинами».

С 1994 — директор ООО «ЦСМРнефть». С 2004 года исполняет обязанности Учёного секретаря Научного совета при Президиуме АН РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений РТ, председателем которого является академик Р.Х.Муслимов.

С 2006 года возглавляемый Ю.А.Волковым Центр исполняет функции координатора работы нефтяного научно-внедренческого кластера РТ по направлению «Оптимизация воспроизводства углеводородных ресурсов за счёт рационального комплексирования методов их прогнозирования, поисков, оценки и извлечения».



Награды

Заслуженный нефтяник РТ.

Автор многочисленных научных статей, патентов и программ для ЭВМ.



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