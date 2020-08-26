ООО ЦСМРнефть
Общая информация
Компания «ЦСМРнефть» основана в 1994 году, с 1996 года деятельность Центра осуществляется под научно-методическим руководством Отделения физики, энергетики, наук о Земле Академии Наук РТ.
Задачи Центра:
— разработка методологии и компьютерная реализация многомодельного подхода к созданию и совершенствованию технологий нефтеизвлечения;
— геологогидродинамическое моделирование, анализ распределения остаточных запасов, переоценка ресурсов эксплуатируемых нефтяных месторождений;
— обследование инновационной инфраструктуры предприятий и выработка рекомендаций по оптимизации взаимодействия всех её элементов;
— подготовка к изданию монографий и сборников трудов.
Руководитель — Волков Юрий Андреевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, 55
- Телефон: (843) 264-53-65
- Email: cimd060402@yandex.ru
- Сайт: www.csmr.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020