ООО ЦСМРнефть

Общая информация

Компания «ЦСМРнефть» основана в 1994 году, с 1996 года деятельность Центра осуществляется под научно-методическим руководством Отделения физики, энергетики, наук о Земле Академии Наук РТ.

Задачи Центра:

— разработка методологии и компьютерная реализация многомодельного подхода к созданию и совершенствованию технологий нефтеизвлечения;

— геологогидродинамическое моделирование, анализ распределения остаточных запасов, переоценка ресурсов эксплуатируемых нефтяных месторождений;

— обследование инновационной инфраструктуры предприятий и выработка рекомендаций по оптимизации взаимодействия всех её элементов;

— подготовка к изданию монографий и сборников трудов.



Руководитель — Волков Юрий Андреевич.

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