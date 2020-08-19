Список персон

Гатиятуллин Рамиль Накипович

Промышленность

Общая информация

Родился 6 октября 1973 году в г. Альметьевск.

Образование

1995 год — Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина (специальность «геосъемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» )

2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ .

Трудовая деятельность:

С 1995 года — в ПАО «Татнефть» начал работу в ТГРУ, где прошел путь от геолога до заместителя начальника управления по научно-исследовательским и тематическим работам.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 4200111, г. Казань, ул. Чернышевского, 23/25
  • Телефон: (843) 292-67-71
  • Email: tgru@tatneft.ru
  • Сайт: www.tgru.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 19.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам