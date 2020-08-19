Гатиятуллин Рамиль Накипович
Общая информация
Родился 6 октября 1973 году в г. Альметьевск.
Образование
1995 год — Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина (специальность «геосъемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» )
2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ .
Трудовая деятельность:
С 1995 года — в ПАО «Татнефть» начал работу в ТГРУ, где прошел путь от геолога до заместителя начальника управления по научно-исследовательским и тематическим работам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 4200111, г. Казань, ул. Чернышевского, 23/25
- Телефон: (843) 292-67-71
- Email: tgru@tatneft.ru
- Сайт: www.tgru.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 19.08.2020