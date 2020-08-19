Гатиятуллин Рамиль Накипович

Общая информация

Родился 6 октября 1973 году в г. Альметьевск.

Образование

1995 год — Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина (специальность «геосъемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» )

2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ .

Трудовая деятельность:

С 1995 года — в ПАО «Татнефть» начал работу в ТГРУ, где прошел путь от геолога до заместителя начальника управления по научно-исследовательским и тематическим работам.

Дата последнего обновления: