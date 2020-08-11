Тазиев Марат Миргазиянович
Общая информация
Родился в 1968 году в г. Альметьевск.
Образование
Окончил Альметьевский нефтяной институт в 1995 г. Специальность: разработка нефтяных и газовых месторождений
Кандидат технических наук
Трудовая деятельность
С 2001 г. — генеральный директор ОАО «Меллянефть».
С 2016 г. — генеральный директор ООО «Бенталь».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423368, РТ, Сармановский район, п. Джалиль, ул. Ахмадиева, 33
- Телефон: (85579) 6-00-12
- Email: mellyaneft@tatais.ru
- Сайт: http://mellyaneft.narod.ru/
Дата последнего обновления: 11.08.2020