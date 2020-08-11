Список персон

Тазиев Марат Миргазиянович

Промышленность

Общая информация

Родился в 1968 году в г. Альметьевск.

Образование

Окончил Альметьевский нефтяной институт в 1995 г. Специальность: разработка нефтяных и газовых месторождений
Кандидат технических наук

Трудовая деятельность

С 2001 г. — генеральный директор ОАО «Меллянефть».

С 2016 г. — генеральный директор ООО «Бенталь».



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: 423368, РТ, Сармановский район, п. Джалиль, ул. Ахмадиева, 33
  • Телефон: (85579) 6-00-12
  • Email: mellyaneft@tatais.ru
  • Сайт: http://mellyaneft.narod.ru/

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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