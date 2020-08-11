АО Меллянефть
Общая информация
ПАО «Меллянефть» — одна из малых нефтяных компаний Республики Татарстан, создана в 1997 году. С 1998 годакомпания имеет лицензию на разработку Муслюмовского нефтегазового месторождения сроком на 18 лет (до 2018 года).
Кроме добычи лицензионной нефти Меллянефть оказывает услуги АО «Татнефть» по стимулированию повышения нефтеотдачи пласта с использованием специальных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Дополнительная нефть, полученная в результате применения указанных методов, делится в равных долях между независимой нефтяной компанией и АО «Татнефть».
Руководитель — Тазиев Марат Миргазиянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423457 респ Татарстан р-н Альметьевский г Альметьевск пр-кт Строителей, 51
- Телефон: 8 (855) 337-22-60
- Email: mellyaneft@tatais.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020