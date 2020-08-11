АО Меллянефть

Общая информация

ПАО «Меллянефть» — одна из малых нефтяных компаний Республики Татарстан, создана в 1997 году. С 1998 годакомпания имеет лицензию на разработку Муслюмовского нефтегазового месторождения сроком на 18 лет (до 2018 года).

Кроме добычи лицензионной нефти Меллянефть оказывает услуги АО «Татнефть» по стимулированию повышения нефтеотдачи пласта с использованием специальных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Дополнительная нефть, полученная в результате применения указанных методов, делится в равных долях между независимой нефтяной компанией и АО «Татнефть».

Руководитель — Тазиев Марат Миргазиянович

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