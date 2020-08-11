Вафин Риф Вакилович
Общая информация
Родился 20 февраля 1958 года в поселке Янги-Кюч Белебеевского района Башкирской АССР.
Образование:
1980 год — Уфимский нефтяной институт (специальность «бурение нефтяных и газовых скважин»).
Окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске.
2001 год — Казанский государственный технический университет им. Туполева ( специальность «экономика и управление на предприятии»).
Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность
Студенческий строительный отряд «Буровик», помощник бурильщика в Туймазинском управлении буровых работ.
1980-1995 гг. — Лениногорское управление буровых работ производственного объединения «Татнефть».
1995-1999 гг. работал в Управлении буровых работ «Лениногорскбурнефть».
1 июня 1997 года была зарегистрирована малая нефтяная компания ЗАО «Алойл», учредитель и генеральный директор
Награды
Почетный нефтяник РФ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, РТ, г. Бавлы, ул. Энгельса, 63
- Телефон: (85569) 5-62-27
- Email: aloil116@mail.ru
- Сайт: www.aloil.narod.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020