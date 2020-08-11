Список персон

Вафин Риф Вакилович

Промышленность

Общая информация

Родился 20 февраля 1958 года в поселке Янги-Кюч Белебеевского района Башкирской АССР.

Образование:

1980 год — Уфимский нефтяной институт (специальность «бурение нефтяных и газовых скважин»).

Окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске.

2001 год — Казанский государственный технический университет им. Туполева ( специальность «экономика и управление на предприятии»).

Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность

Студенческий строительный отряд «Буровик», помощник бурильщика в Туймазинском управлении буровых работ.

1980-1995 гг. — Лениногорское управление буровых работ производственного объединения «Татнефть».

1995-1999 гг. работал в Управлении буровых работ «Лениногорскбурнефть».

1 июня 1997 года была зарегистрирована малая нефтяная компания ЗАО «Алойл», учредитель и генеральный директор

Награды

Почетный нефтяник РФ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бавлы
  • Адрес: 423930, РТ, г. Бавлы, ул. Энгельса, 63
  • Телефон: (85569) 5-62-27
  • Email: aloil116@mail.ru
  • Сайт: www.aloil.narod.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам