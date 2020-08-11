ЗАО Алойл
Общая информация
ЗАО «Алойл» — нефтяная компания, зарегистрированная в 1997 году.
Основным видом деятельности компании является разработка и геологическое изучение лицензионного Алексеевского нефтяного месторождения, расположенного на территории двух субъектов РФ — в пределах Бавлинского района РТ и Северного района Оренбургской области.
Руководитель — Вафин Риф Вакилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, РТ, г. Бавлы, ул. Энгельса, 63
- Телефон: (85569) 5-62-27
- Email: aloil116@mail.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020