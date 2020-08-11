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ЗАО Алойл

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Общая информация

ЗАО «Алойл» — нефтяная компания, зарегистрированная в 1997 году.

Основным видом деятельности компании является разработка и геологическое изучение лицензионного Алексеевского нефтяного месторождения, расположенного на территории двух субъектов РФ — в пределах Бавлинского района РТ и Северного района Оренбургской области.

Руководитель — Вафин Риф Вакилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бавлы
  • Адрес: 423930, РТ, г. Бавлы, ул. Энгельса, 63
  • Телефон: (85569) 5-62-27
  • Email: aloil116@mail.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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