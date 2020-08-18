Нефедов Николай Валерьевич
Общая информация
Родился 17 Февраля 1975 в д. Раково Буинского района ТАССР.
Образование
1998 г.— Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность
2006-2018 гг. — работал в компании ТПП «ТатРИТЭКнефть». Занимал должности главного геолога, заместителя директора.
С 2018 г. — заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» — директор ТПП «ТатРИТЭКнефть».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Награды
Заслуженный геолог Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
Дата последнего обновления: 18.08.2020