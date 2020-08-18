Список персон

Нефедов Николай Валерьевич

Промышленность

Общая информация

Родился 17 Февраля 1975 в д. Раково Буинского района ТАССР.

Образование

1998 г.— Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

2006-2018 гг. — работал в компании ТПП «ТатРИТЭКнефть». Занимал должности главного геолога, заместителя директора.
С 2018 г. — заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» — директор ТПП «ТатРИТЭКнефть».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды

Заслуженный геолог Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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