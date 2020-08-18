ТПП ТатРИТЭКнефть
Общая информация
Территориально производственное предприятие (ТПП) «ТатРИТЭКнефть» — филиал ОАО «РИТЭК» в Татарстане. Представительство зарегистрировано в РТ в 1995 году, выиграв тендер на право разработки Енорусскинского нефтяного месторождения, на базе которого было организовано НГДУ «ТатРИТЭКнефть», затем переименованное в одноименное ТПП, напоминает. В 2005 году было открыто Мензелинское нефтяное месторождение, в 2009-м в акватории Камского водохранилища — Тимеровское. Предприятие добывает нефть также на территории Удмуртии.
Руководитель — Нефедов Николай Валерьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Ленинградская, 1б
- Телефон: (84345) 2-45-00
- Email: fax@tatritek.ru
- Сайт: www.ritek.ru
Дата последнего обновления: 18.08.2020