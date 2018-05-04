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Заббарова Роза Шарифулловна

Гос. ведомства, ЖКХ услуги
Заббарова Роза Шарифулловна Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родилась 19 февраля 1960 года в д. Большие Тиганы Алексеевского района ТАССР.

Образование:

Московская академия труда и социальных отношений, юридический факультет.

Трудовая деятельность:

В 1984 — 1997 гг. — работа в МУП трест «Горводзеленхоз».
В 1997 — 1999 гг. — заместитель управляющего МУП трест «Горводзеленхоз».
В 1999 — 2007 гг. — управляющий МУП трест «Горводзеленхоз».
В 2007 — 2010 гг. — председатель Комитета внешнего благоустройства, г. Казань.
С сентября 2010 г. — управляющий МУП трест «Горводзеленхоз».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского,5
  • Телефон: (843) 292-51-89
  • Email: zelvodhoz@mail.ru
  • Сайт: www.gvzx.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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