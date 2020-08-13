Список персон

Миндубаев Талгат Джавдатович

ЖКХ услуги

Общая информация

Родился 06 октября 1967 года вы городе Арске.

Образование

Окончил Казанский энергетический институт.

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начинал водителем на ПМК №16 треста «Татмелиоводстрой», позже там же заведовал производством.

Миндубаев Талгат Джавдатович — генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис», депутат Совета Арского муниципального района. Родился 6 октября 1967 года в городе Арск. После работы в ПМК, трудоустроился главным инженером в ОАО «Арские коммунальные сети».

С 2007 года возглавляет ООО «Тепло-Сервис» и ООО «Водоканал-Сервис».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, 9
  • Телефон: 8 (84366) 3-10-34
  • Сайт: www.arskvodokanal.ru

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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