Миндубаев Талгат Джавдатович

Общая информация

Родился 06 октября 1967 года вы городе Арске.

Образование

Окончил Казанский энергетический институт.

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начинал водителем на ПМК №16 треста «Татмелиоводстрой», позже там же заведовал производством.



Миндубаев Талгат Джавдатович — генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис», депутат Совета Арского муниципального района. Родился 6 октября 1967 года в городе Арск. После работы в ПМК, трудоустроился главным инженером в ОАО «Арские коммунальные сети».

С 2007 года возглавляет ООО «Тепло-Сервис» и ООО «Водоканал-Сервис».

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