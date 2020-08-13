Миндубаев Талгат Джавдатович
Общая информация
Родился 06 октября 1967 года вы городе Арске.
Образование
Окончил Казанский энергетический институт.
Трудовая деятельность
Трудовую деятельность начинал водителем на ПМК №16 треста «Татмелиоводстрой», позже там же заведовал производством.
Миндубаев Талгат Джавдатович — генеральный директор ООО «Водоканал-Сервис», депутат Совета Арского муниципального района. Родился 6 октября 1967 года в городе Арск. После работы в ПМК, трудоустроился главным инженером в ОАО «Арские коммунальные сети».
С 2007 года возглавляет ООО «Тепло-Сервис» и ООО «Водоканал-Сервис».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, 9
- Телефон: 8 (84366) 3-10-34
- Сайт: www.arskvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020