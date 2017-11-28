Список компаний

ООО ВодоканалСервис Арск

ЖКХ услуги

Общая информация

ООО «Водоканал-Сервис» создано в 2007 году. Основными видами деятельности предприятия является сбор, очистка и распределение воды, удаление и обработка сточных вод, который обеспечивает водой город Арск и станцию Арск, общей численностью 17600 человек.

Руководитель — Миндубаев Талгат Джавдатович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, 9
  • Телефон: 8 (84366) 3-10-34
  • Сайт: www.arskvodokanal.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам