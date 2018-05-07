Хашимова Нурия Миннахматовна
Общая информация
Родилась 11 ноября 1978 года в селе Кугарчино Рыбно-Слободского района ТАССР.
Образование:
1999 год — финансово-экономический институт ( специальность «финансы и кредит» )
Трудовая деятельность:
В 2001 г. — главный специалист Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан.
В 2001 — 2003 гг. — главный бухгалтер Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан.
С 2003г. — исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, здание вневедомственной охраны
- Телефон: (843) 292-51-76
- Email: fprk_kreml@mail.ru
- Сайт: http://fprk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018