Список персон

Рассман Игорь Олегович

Аудит, консалтинг и юридические услуги, Общественные организации

Общая информация

Родился 30 июля 1949 года в г. Казани.

Образование:

1972 год — КАИ им. А.Н.Туполева, факультет «двигатели летательных аппаратов»

Трудовая деятельность:

В 1972 — 1995 гг. — инженер, старший инженер, ведущий инженер, начальник сектора, начальник отдела, главный конструктор ГосНИИхимпродуктов, г. Казань.
В 1995 — 1996 гг. — начальник управления НИИ и КБ Департамента промышленности Госкомимущества РТ.
В 1996 — 1997 гг. — начальник Управления предприятий ВПК, машиностроения и приборостроения Департамента промышленности Госкомимущества РТ.
С марта 1997 г. — заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (регионального объединения работодателей).
С марта 2002 г. — по совместительству директор Фонда «Татарстан. Руководители XXI века», учрежденного АПП РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
  • Телефон: (843) 277-82-50
  • Email: ftr21v@yandex.ru
  • Сайт: www.rgrt.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам