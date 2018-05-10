Рассман Игорь Олегович

Общая информация

Родился 30 июля 1949 года в г. Казани.

Образование:

1972 год — КАИ им. А.Н.Туполева, факультет «двигатели летательных аппаратов»

Трудовая деятельность:



В 1972 — 1995 гг. — инженер, старший инженер, ведущий инженер, начальник сектора, начальник отдела, главный конструктор ГосНИИхимпродуктов, г. Казань.

В 1995 — 1996 гг. — начальник управления НИИ и КБ Департамента промышленности Госкомимущества РТ.

В 1996 — 1997 гг. — начальник Управления предприятий ВПК, машиностроения и приборостроения Департамента промышленности Госкомимущества РТ.

С марта 1997 г. — заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (регионального объединения работодателей).

С марта 2002 г. — по совместительству директор Фонда «Татарстан. Руководители XXI века», учрежденного АПП РТ.

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