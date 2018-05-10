Рассман Игорь Олегович
Общая информация
Родился 30 июля 1949 года в г. Казани.
Образование:
1972 год — КАИ им. А.Н.Туполева, факультет «двигатели летательных аппаратов»
Трудовая деятельность:
В 1972 — 1995 гг. — инженер, старший инженер, ведущий инженер, начальник сектора, начальник отдела, главный конструктор ГосНИИхимпродуктов, г. Казань.
В 1995 — 1996 гг. — начальник управления НИИ и КБ Департамента промышленности Госкомимущества РТ.
В 1996 — 1997 гг. — начальник Управления предприятий ВПК, машиностроения и приборостроения Департамента промышленности Госкомимущества РТ.
С марта 1997 г. — заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (регионального объединения работодателей).
С марта 2002 г. — по совместительству директор Фонда «Татарстан. Руководители XXI века», учрежденного АПП РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
- Телефон: (843) 277-82-50
- Email: ftr21v@yandex.ru
- Сайт: www.rgrt.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018