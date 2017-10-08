Фонд «Татарстан. Руководители XXI века»
Общая информация
Фонд содействия развитию отечественного менеджмента «Татарстан. Руководители XXI века» учрежден в 2002 году.
Фонд создан в целях формирования финансовых средств на основе добровольных взносов юридических и физических лиц и иных, не запрещенных законом поступлений.
Руководитель - Рассман Игорь Олегович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
- Телефон: (843) 277-82-50
- Email: ftr21v@yandex.ru
- Сайт: www.rgrt.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017