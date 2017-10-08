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Фонд «Татарстан. Руководители XXI века»

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Общая информация

Фонд содействия развитию отечественного менеджмента «Татарстан. Руководители XXI века» учрежден в 2002 году.

Фонд создан в целях формирования финансовых средств на основе добровольных взносов юридических и физических лиц и иных, не запрещенных законом поступлений.

Руководитель - Рассман Игорь Олегович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
  • Телефон: (843) 277-82-50
  • Email: ftr21v@yandex.ru
  • Сайт: www.rgrt.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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