Калимуллин Рашид Фагимович
Общая информация
Родился 6 мая 1957 года в г. Зеленодольске ТАССР.
Образование:
1985 год — Казанская консерватория
1987 год — аспирантура по специальности «композитор»
Владеет немецким языком.
Трудовая деятельность:
В 1987 — 1993 гг. — преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Казанской консерватории.
С 1989 г. — председатель Союза композиторов РТ.
В 1995 г. — секретарь Союза композиторов России.
В 1995 — 2002 гг. — директор Центра современной музыки им. С.Губайдулиной.
В 2006 — 2010 гг. — член Общественной палаты РТ.
С 2010 г. — заместитель председателя Союза композиторов России.
С декабря 2015 г. — председатель Союза композиторов России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 10
- Телефон: (843) 236-00-01
- Email: skrt@list.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018