Список персон

Хайруллин Абрек Хафизович

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Общая информация

Родился 31 марта 1945 годав городе Зеленодольск, Республик Татарстан.

Образование:

1970 год — Казанский авиационный институт, 1970 год («Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»)


Трудовая деятельность:

1964 – 1964 гг. — токарь на Куйбышевском заводе кабелей связи.

1964 –1970 гг. — техник-конструктор, старший техник-конструктор 2 категории, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро.

1970 –1971 гг. — Служба в рядах Советской Армии.

1971 –1976 гг.- второй секретарь, Зеленодольское ГК ВЛКСМ.

1976 –1976 гг.- конструктор 2 категории, Управление главного конструктора оборудования и сложной оснастки КамАЗа г.Наб. Челны.

1976 – 1983 гг.- инструктор, заведующий промышленно-транспортным отделом, второй секретарь, Наб.Челнинское ГК КПСС, Автозаводской райком КПСС.

1983 –1989 гг.- председатель исполкома, Чистопольский городской Совет народных депутатов

1989 –1990 гг. — 1-й секретарь, Чистопольский ГК КПСС.

1990 – 2000 гг. — Председатель Чистопольского Совета народных депутатов, глава Администрации города Чистополя и Чистопольского района.

2000 –2005 гг. — Первый заместитель министра, Заместитель министра, Министерство строительства и ЖКХ РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

с 2005 года — Председатель Совета директоров, РООР «Союз коммунальных предприятий РТ»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 5
  • Телефон: (843) 292-14-24
  • Email: skp16@mail.ru
  • Сайт: http://skp.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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