Хайруллин Абрек Хафизович
Общая информация
Родился 31 марта 1945 годав городе Зеленодольск, Республик Татарстан.
Образование:
1970 год — Казанский авиационный институт, 1970 год («Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»)
Трудовая деятельность:
1964 – 1964 гг. — токарь на Куйбышевском заводе кабелей связи.
1964 –1970 гг. — техник-конструктор, старший техник-конструктор 2 категории, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро.
1970 –1971 гг. — Служба в рядах Советской Армии.
1971 –1976 гг.- второй секретарь, Зеленодольское ГК ВЛКСМ.
1976 –1976 гг.- конструктор 2 категории, Управление главного конструктора оборудования и сложной оснастки КамАЗа г.Наб. Челны.
1976 – 1983 гг.- инструктор, заведующий промышленно-транспортным отделом, второй секретарь, Наб.Челнинское ГК КПСС, Автозаводской райком КПСС.
1983 –1989 гг.- председатель исполкома, Чистопольский городской Совет народных депутатов
1989 –1990 гг. — 1-й секретарь, Чистопольский ГК КПСС.
1990 – 2000 гг. — Председатель Чистопольского Совета народных депутатов, глава Администрации города Чистополя и Чистопольского района.
2000 –2005 гг. — Первый заместитель министра, Заместитель министра, Министерство строительства и ЖКХ РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
с 2005 года — Председатель Совета директоров, РООР «Союз коммунальных предприятий РТ»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 5
- Телефон: (843) 292-14-24
- Email: skp16@mail.ru
- Сайт: http://skp.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018