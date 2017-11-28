РООР Союз коммнуальных предприятий РТ

Общая информация

Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммнуальных предприятий РТ» было создано в 2005 году. Объединение работодателей объединяет на добровольной основе российских работодателей, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Главными целями Объединения работодателей являются координация действий своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, представление их законных интересов и защита прав во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также взаимодействие с другими объединениями работодателей.

Руководитель — Хайруллин Абрек Хафизович

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