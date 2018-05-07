Ибрагимов Рустем Сагитович
Общая информация
Родился 15 декабря 1968 года в г. Казань.
Образование:
1991 год — Харьковское высшее военное училище летчиков ( специальность«летчик-инженер» )
2007 год — Институт государственной службы при президенте РТ
2013 год — MBA при Поволжском федеральном университете гAdministration"
Трудовая деятельность:
В 1991 — 2003 гг. — служба в ВВС РФ.
В 2003 — 2005 гг. — начальник отдела информатизации Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
В 2005 — 2006 гг. — заместитель председателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
В 2006 — 2009 гг. — заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений г. Казани.
В 2009 — 2011 гг. — исполнительный директор ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан».
С февраля 2012 г. — генеральный директор ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан».
С июня 2017 г. — исполнительный директор Республиканского фонда поддержки.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: 8(843)205-06-07
- Email: main@rfprt.ru
- Сайт: www.rfprt.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018