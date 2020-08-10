Сагитов Расих Кадимович
Общая информация
Родился 26 февраля 1962 года в с. Балтаси Балтасинского района Татарской АССР
Образование
Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков
Трудовая деятельность
С 2003 г. — Региональный координатор Евро-Азиатского отделения Организации городов Всемирного наследия
С 2004 г. — Генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111 г. Казань, ул. Миславского , 8/1
- Телефон: (843) 292-09-34
- Email: ogmv-pressa@yandex.ru
- Сайт: www.euroasia-uclg.ru
Дата последнего обновления: 10.08.2020