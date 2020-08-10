Список персон

Сагитов Расих Кадимович

Общественные организации

Общая информация

Родился 26 февраля 1962 года в с. Балтаси Балтасинского района Татарской АССР

Образование

Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков

Трудовая деятельность

С 2003 г. — Региональный координатор Евро-Азиатского отделения Организации городов Всемирного наследия
С 2004 г. — Генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111 г. Казань, ул. Миславского , 8/1
  • Телефон: (843) 292-09-34
  • Email: ogmv-pressa@yandex.ru
  • Сайт: www.euroasia-uclg.ru

Дата последнего обновления: 10.08.2020


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